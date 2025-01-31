كنعان للـLBCI: لحد الآن ما من مسودة حكومية عُرضت على رئيس الجمهورية ليقبل بها أم لا وعلى رئيس الجمهورية الاتفاق مع الرئيس المكلّف على كافة الاسماء لتشكيل الحكومة

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