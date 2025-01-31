كنعان للـLBCI: هناك امكانية لاسترداد الودائع واذا لم يكن بكاملها أقلّه جزءًا منها

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وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: شددنا على تضامن مِصر مع الشعب اللبنانيّ الشقيق وانتخاب الرئيس كان مبعث ارتياح للقيادة المصرية كما للبنانيين وكلنا ثقة بالادارة الحكيمة وانّ لبنان سيتعافى