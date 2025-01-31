كنعان للـLBCI: زرت بري وطلبت منه استرداد الموازنة وأرقامها التي لا علاقة لها بالواقع التي تحتاج الى اعادة نظر وكيف من الممكن أن تفكر حكومة تصريف اعمال الزام رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بموازنة من هذا النوع وبري كان متجاوبًا

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