مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة الى 4 وحدات دم O+ او O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 467690-03

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة دير قانون رأس العين - صور ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة دير قانون رأس العين - صور ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00

أ.ف.ب: ثلاث حافلات تقل معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم في إسرائيل تصل إلى خان يونس