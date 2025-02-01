أ.ف.ب: ثلاث حافلات تقل معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم في إسرائيل تصل إلى خان يونس

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة الى 4 وحدات دم O+ او O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 467690-03

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة الى 4 وحدات دم O+ او O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 467690-03

أ.ف.ب: حكومة حماس في قطاع غزة تعلن إجلاء 50 مريضا إلى مصر من معبر رفح