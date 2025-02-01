الوكالة الوطنية للاعلام: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا جدا في بلدة كفركلا ادى الى نسف عدد كبير من ما تبقى من منازل في البلدة

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