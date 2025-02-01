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o
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o
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o
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نتنياهو: سنواصل العمل بعزم من أجل إطلاق جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب
آخر الأخبار
2025-02-01 | 13:00
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نتنياهو: سنواصل العمل بعزم من أجل إطلاق جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب
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