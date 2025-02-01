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رئيس الجمهورية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتوجه غدا الى الرياض في أول زيارة رسمية له

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2025-02-01 | 13:58
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رئيس الجمهورية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتوجه غدا الى الرياض في أول زيارة رسمية له
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رئيس الجمهورية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتوجه غدا الى الرياض في أول زيارة رسمية له

 
 
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