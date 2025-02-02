الرئاسة السورية: الشرع يزور السعودية اليوم في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالأسد

الوكالة الوطنية: الحيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون في محاولة لمنعهم من العودة اليها

الوكالة الوطنية: الحيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون في محاولة لمنعهم من العودة اليها

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قضى على ثلاث خلايا في جنين وقباطية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية