الوكالة الوطنية: الحيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون في محاولة لمنعهم من العودة اليها

الوكالة الوطنية: بدء دخول الأهالي الى بلدة عيترون سيراً على الأقدام ويسجل تحركات لجيش العدو في جبل الباط والطريق المؤدية الى بليدا

الوكالة الوطنية: بدء دخول الأهالي الى بلدة عيترون سيراً على الأقدام ويسجل تحركات لجيش العدو في جبل الباط والطريق المؤدية الى بليدا

الرئاسة السورية: الشرع يزور السعودية اليوم في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالأسد