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o
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o
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o
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o
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o
متن
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الوكالة الوطنية: بدء دخول الأهالي الى بلدة عيترون سيراً على الأقدام ويسجل تحركات لجيش العدو في جبل الباط والطريق المؤدية الى بليدا
آخر الأخبار
2025-02-02 | 03:52
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الوكالة الوطنية: بدء دخول الأهالي الى بلدة عيترون سيراً على الأقدام ويسجل تحركات لجيش العدو في جبل الباط والطريق المؤدية الى بليدا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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