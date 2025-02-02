الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية: اعتقال صياد لبناني عند نقطة رأس الناقورة

آخر الأخبار
2025-02-02 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية: اعتقال صياد لبناني عند نقطة رأس الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية: اعتقال صياد لبناني عند نقطة رأس الناقورة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية:

اعتقال

لبناني

الناقورة

LBCI التالي
برفقة زوجها... نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة: "عائلة واحدة إلى الأبد" (فيديو)
الوكالة الوطنية: بدء دخول الأهالي الى بلدة عيترون سيراً على الأقدام ويسجل تحركات لجيش العدو في جبل الباط والطريق المؤدية الى بليدا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:36

بإطلالة جليدية ولامعة... بيونسيه تفاجئ جمهورها بخبر سار: هذا ما نشرته

LBCI
أخبار دولية
05:11

إيران تكشف عن صاروخ بالستي جديد بعيد المدى

LBCI
فنّ
05:00

بعد نجاحه الساحق... الشامي: "أنا فنان مستقل وبأنتج أعمالي بنفسي" والجمهور يتفاعل!

LBCI
آخر الأخبار
04:38

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يرمي قنبلتين صوتيتين عند مدخل بلدة يارون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:36

بإطلالة جليدية ولامعة... بيونسيه تفاجئ جمهورها بخبر سار: هذا ما نشرته

LBCI
فنّ
05:00

بعد نجاحه الساحق... الشامي: "أنا فنان مستقل وبأنتج أعمالي بنفسي" والجمهور يتفاعل!

LBCI
آخر الأخبار
04:38

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يرمي قنبلتين صوتيتين عند مدخل بلدة يارون

LBCI
فنّ
04:28

"يمهل ولا يهمل"... سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة: ما القصة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-01

قرار لمحافظ بيروت بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في المدينة

LBCI
أخبار لبنان
09:26

الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان: الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها

LBCI
أمن وقضاء
11:25

الجيش: وحدات عسكرية انتشرت في عيترون بالقطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

الإسعاف الإسرائيليّ: مقتل 3 إسرائيليين بينهم إمرأتان في عملية إطلاق النار قرب كدوميم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

الـLBCI داخل بلدة عيترون... هكذا يبدو المشهد فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:34

العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية

LBCI
أمن وقضاء
02:41

عملية سلب إمرأة في الكسليك

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

LBCI
حال الطقس
01:03

منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
00:23

مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته

LBCI
أخبار لبنان
05:43

حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان

LBCI
أخبار دولية
06:53

"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:34

محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More