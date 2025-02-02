الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-02-02 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوزراء
القطري
إسرائيل
وحماس
للبدء
فورًا
مفاوضات
المرحلة
الثانية
إطلاق
النار
التالي
رئيس الوزراء القطري يؤكد إستعداد بلاده لاستضافة سجناء فلسطينيين من المفرج عنهم إذا اختاروا ذلك
اهالي كفركلا يدخلون ديرميماس باتجاه الساتر الذي وضعه الاحتلال الاسرائيلي على تقاطع ديرميماس - كفركلا (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:44
القناة 12 الإسرائيلية: إعادة نتنياهو تشكيل فريق التفاوض يشير إلى محاولته التوصل لتسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدًا
آخر الأخبار
10:44
القناة 12 الإسرائيلية: إعادة نتنياهو تشكيل فريق التفاوض يشير إلى محاولته التوصل لتسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدًا
0
آخر الأخبار
10:43
فايننشال تايمز عن ضابط استخبارات إسرائيليّ سابق: "حماس" ما زالت تحكم في قطاع غزة وما تزال الطرف المهيمن فيه
آخر الأخبار
10:43
فايننشال تايمز عن ضابط استخبارات إسرائيليّ سابق: "حماس" ما زالت تحكم في قطاع غزة وما تزال الطرف المهيمن فيه
0
أخبار دولية
10:39
لقاء سعوديّ سوريّ… والشرع: ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة والتعليمِ والصحة
أخبار دولية
10:39
لقاء سعوديّ سوريّ… والشرع: ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة والتعليمِ والصحة
0
آخر الأخبار
10:30
الملك الأردنيّ يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 شباط بعد تلقيه دعوة
آخر الأخبار
10:30
الملك الأردنيّ يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 شباط بعد تلقيه دعوة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:44
القناة 12 الإسرائيلية: إعادة نتنياهو تشكيل فريق التفاوض يشير إلى محاولته التوصل لتسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدًا
آخر الأخبار
10:44
القناة 12 الإسرائيلية: إعادة نتنياهو تشكيل فريق التفاوض يشير إلى محاولته التوصل لتسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدًا
0
آخر الأخبار
10:43
فايننشال تايمز عن ضابط استخبارات إسرائيليّ سابق: "حماس" ما زالت تحكم في قطاع غزة وما تزال الطرف المهيمن فيه
آخر الأخبار
10:43
فايننشال تايمز عن ضابط استخبارات إسرائيليّ سابق: "حماس" ما زالت تحكم في قطاع غزة وما تزال الطرف المهيمن فيه
0
أخبار دولية
10:39
لقاء سعوديّ سوريّ… والشرع: ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة والتعليمِ والصحة
أخبار دولية
10:39
لقاء سعوديّ سوريّ… والشرع: ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة والتعليمِ والصحة
0
آخر الأخبار
10:30
الملك الأردنيّ يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 شباط بعد تلقيه دعوة
آخر الأخبار
10:30
الملك الأردنيّ يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 شباط بعد تلقيه دعوة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-30
مراسلة الـLBCI امال شحادة: مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس واستعراض حركة حماس ومعها حركة الجهاد الإسلامي قوتها العسكرية دفعت القيادة السياسية الإسرائيلية لتعليق عملية تبادل الأسرى
آخر الأخبار
2025-01-30
مراسلة الـLBCI امال شحادة: مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس واستعراض حركة حماس ومعها حركة الجهاد الإسلامي قوتها العسكرية دفعت القيادة السياسية الإسرائيلية لتعليق عملية تبادل الأسرى
0
آخر الأخبار
10:59
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مجموعة مسلحين بمنطقة جنين في إطار العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية
آخر الأخبار
10:59
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مجموعة مسلحين بمنطقة جنين في إطار العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
0
آخر الأخبار
12:00
الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء صور ومحيطها
آخر الأخبار
12:00
الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء صور ومحيطها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:45
بلدة عيترون تستقبل الأهالي… دمار هائل
أخبار لبنان
08:45
بلدة عيترون تستقبل الأهالي… دمار هائل
0
أخبار لبنان
08:36
حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث
أخبار لبنان
08:36
حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث
0
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
0
أمن وقضاء
07:04
هكذا يبدو المشهد جنوبًا...
أمن وقضاء
07:04
هكذا يبدو المشهد جنوبًا...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
هذه هي صورة مسيرة العودة 2 من بلدة ديرميماس
تقارير نشرة الاخبار
06:41
هذه هي صورة مسيرة العودة 2 من بلدة ديرميماس
0
أخبار دولية
06:40
وزير الخارجية التركي يبدي استعداد أنقرة لاستقبال فلسطينيين مفرج عنهم من سجون إسرائيل
أخبار دولية
06:40
وزير الخارجية التركي يبدي استعداد أنقرة لاستقبال فلسطينيين مفرج عنهم من سجون إسرائيل
0
أخبار لبنان
06:32
الـLBCI في يارون... تبدل في مشهد انتشار الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
06:32
الـLBCI في يارون... تبدل في مشهد انتشار الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي: ليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم
أخبار لبنان
04:26
الراعي: ليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم
0
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
2
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
3
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
5
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
6
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
7
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
8
أخبار دولية
17:49
ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
17:49
ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين... اليكم التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More