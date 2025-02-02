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رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

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2025-02-02 | 05:52
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رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
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رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

 
 
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