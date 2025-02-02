رئيس الوزراء القطري يؤكد إستعداد بلاده لاستضافة سجناء فلسطينيين من المفرج عنهم إذا اختاروا ذلك

رئيس الوزراء القطري: لا توجد خطة واضحة بشأن موعد بدء مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء القطري: لا توجد خطة واضحة بشأن موعد بدء مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء القطري يدعو إسرائيل وحماس للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة