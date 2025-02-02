مصدران لـ"رويترز": هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز شمال العراق

كشف مصدران أمنيان لرويترز أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في منطقة كردستان العراق الأحد.



وأضاف المصدران أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.