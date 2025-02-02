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o
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o
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هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: رئيس الهيئة ونظيره الإسرائيلي ناقشا أحدث التطورات في سوريا وغيرها من القضايا ونواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي وحماية قواتنا في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-02-02 | 18:04
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هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: رئيس الهيئة ونظيره الإسرائيلي ناقشا أحدث التطورات في سوريا وغيرها من القضايا ونواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي وحماية قواتنا في الشرق الأوسط
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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