التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي

هآرتس عن مصدر مشارك بزيارة نتنياهو لواشنطن: هدف اللقاء مع ترامب بذل مساع للحصول على تعهد أميركي بإنهاء حماس

هآرتس عن مصدر مشارك بزيارة نتنياهو لواشنطن: هدف اللقاء مع ترامب بذل مساع للحصول على تعهد أميركي بإنهاء حماس

القناة 14 عن رسالة من المستشار القضائي للحكومة إلى نتنياهو: سأعارض إعادة تعيين بن غفير وزيرا