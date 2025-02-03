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o
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المرصد السوري: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منبج بريف حلب الشرقي
آخر الأخبار
2025-02-03 | 01:28
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المرصد السوري: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منبج بريف حلب الشرقي
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