النائب مارك ضوّ للـLBCI: لا يُمكننا استعجال تشكيل الحكومة وتُصبح هذه الحكومة سببًا للمشاكل ومن المهم فكفكت كلّ ما يمكن ان يُعطّلها أي الثلث المعطّل والتعطيل الميثاقي وموضوع وزارة المال والوزارات الاساسية في هذه المرحلة

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ضوّ للـLBCI: اعتاد الثنائي ان يسلّم الاسماء في قصر بعبدا وهذه المرّة لم يتمكّن من ذلك كما أنه اعتاد على سلاح الثلث المعطّل وهذه المرة هذا الأمر غير متوفر