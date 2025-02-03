ضوّ للـLBCI: اعتاد الثنائي ان يسلّم الاسماء في قصر بعبدا وهذه المرّة لم يتمكّن من ذلك كما أنه اعتاد على سلاح الثلث المعطّل وهذه المرة هذا الأمر غير متوفر

النائب مارك ضوّ للـLBCI: لا يُمكننا استعجال تشكيل الحكومة وتُصبح هذه الحكومة سببًا للمشاكل ومن المهم فكفكت كلّ ما يمكن ان يُعطّلها أي الثلث المعطّل والتعطيل الميثاقي وموضوع وزارة المال والوزارات الاساسية في هذه المرحلة

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