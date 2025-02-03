مصادر مطلعة على اجواء التأليف للـLBCI: التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها والرئيس المكلف يعمل على تذليل نقطتين تمهيدا لعرض المسودة الاخيرة على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة

ضوّ للـLBCI: الرئيس بري يعمل لانقاذ ما يمكن انقاذه مما تعرّضت له البيئة الشيعية في الفترة الاخيرة

ضوّ للـLBCI: الرئيس بري يعمل لانقاذ ما يمكن انقاذه مما تعرّضت له البيئة الشيعية في الفترة الاخيرة

ضوّ للـLBCI: على حزب الله أن يتحاسب على ما فعله بلبنان و"مفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل" و"اذا بيقعد برا الحكومة بكون أريح"