ضوّ للـLBCI: الرئيس بري يعمل لانقاذ ما يمكن انقاذه مما تعرّضت له البيئة الشيعية في الفترة الاخيرة

مصادر مطلعة على اجواء التأليف للـLBCI: التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها والرئيس المكلف يعمل على تذليل نقطتين تمهيدا لعرض المسودة الاخيرة على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة

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