الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
17
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
17
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أ. ف. ب: الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي في الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
2025-02-03 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أ. ف. ب: الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي في الضفة الغربية المحتلة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الرئاسة
الفلسطينية
إسرائيل
بارتكاب
تطهير
الضفة
الغربية
المحتلة
التالي
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري
جوائز غرامي تتوّج بيونسيه بعد طول انتظار...والحصة الكبرى منها لكندريك لامار: إليكم أسماء أبرز الفائزين!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
08:36
كعكة السوشي بالأرز والقريدس بالكاري... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
08:36
كعكة السوشي بالأرز والقريدس بالكاري... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
08:25
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب
أمن وقضاء
08:25
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب
0
أخبار لبنان
08:21
"كلنا إرادة": لتشكيل حكومة سيادية وإصلاحية خارج منطق المحاصصة والاحتكار
أخبار لبنان
08:21
"كلنا إرادة": لتشكيل حكومة سيادية وإصلاحية خارج منطق المحاصصة والاحتكار
0
آخر الأخبار
08:20
رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر للـ LBCI: نريد ان نشارك في المعارض الخارجية مثلنا مثل كل البلدان والدول الخارجية تأخذ استثماراتنا منا مع هجرة الادمغة وهناك صناعات غذائية انتقلت إما بالكامل إما جزئياً الى الخارج بسبب البيئة الجاذبة
آخر الأخبار
08:20
رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر للـ LBCI: نريد ان نشارك في المعارض الخارجية مثلنا مثل كل البلدان والدول الخارجية تأخذ استثماراتنا منا مع هجرة الادمغة وهناك صناعات غذائية انتقلت إما بالكامل إما جزئياً الى الخارج بسبب البيئة الجاذبة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
08:36
كعكة السوشي بالأرز والقريدس بالكاري... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
08:36
كعكة السوشي بالأرز والقريدس بالكاري... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:35
صفقة الأسرى في صلب اهتمامات اسرائيل... المفاوضات المقبلة مختلفة عن سابقاتها
تقارير نشرة الاخبار
08:35
صفقة الأسرى في صلب اهتمامات اسرائيل... المفاوضات المقبلة مختلفة عن سابقاتها
0
أمن وقضاء
08:25
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب
أمن وقضاء
08:25
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب
0
أخبار لبنان
08:21
"كلنا إرادة": لتشكيل حكومة سيادية وإصلاحية خارج منطق المحاصصة والاحتكار
أخبار لبنان
08:21
"كلنا إرادة": لتشكيل حكومة سيادية وإصلاحية خارج منطق المحاصصة والاحتكار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-12-26
كيت ميدلتون تسرق الأضواء في يوم عيد الميلاد بإطلالة كلاسيكية وأنيقة (صور)
منوعات
2024-12-26
كيت ميدلتون تسرق الأضواء في يوم عيد الميلاد بإطلالة كلاسيكية وأنيقة (صور)
0
فنّ
2025-02-01
حبيب بو أنطون لوائل كفوري: إنت إنسان مش طبيعي!
فنّ
2025-02-01
حبيب بو أنطون لوائل كفوري: إنت إنسان مش طبيعي!
0
أخبار لبنان
2025-01-06
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
أخبار لبنان
2025-01-06
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
0
خبر عاجل
2024-11-13
غارات مستمرة على حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
2024-11-13
غارات مستمرة على حارة حريك وبرج البراجنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
جديد الملف الحكومي ومباحثات الرئيس عون مع ضيوفه…
تقارير نشرة الاخبار
08:11
جديد الملف الحكومي ومباحثات الرئيس عون مع ضيوفه…
0
أخبار لبنان
08:09
جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات
أخبار لبنان
08:09
جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات
0
أخبار دولية
06:12
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري
أخبار دولية
06:12
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري
0
أخبار لبنان
06:07
مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية... وسنكثف الانتشار الأمني
أخبار لبنان
06:07
مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية... وسنكثف الانتشار الأمني
0
أخبار لبنان
04:41
فاريا تستعدّ لاستقبال جثمان ابنها خليل خليل..
أخبار لبنان
04:41
فاريا تستعدّ لاستقبال جثمان ابنها خليل خليل..
0
أخبار لبنان
04:29
التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها...و"القوات" لم تحسم امر المشاركة بعد
أخبار لبنان
04:29
التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها...و"القوات" لم تحسم امر المشاركة بعد
0
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
16:56
ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل
تقارير نشرة الاخبار
16:56
ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
2
أمن وقضاء
15:20
توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
15:20
توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل
3
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
4
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
5
حال الطقس
01:23
طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
حال الطقس
01:23
طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
7
صحف اليوم
00:40
ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)
صحف اليوم
00:40
ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More