ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري

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اوساط الرئيس المكلف للـLBCI: الامور تسير بخطى ايجابية والتواصل قائم مع كل الكتل بالطريقة نفسها لكن من يختار الاسماء في النهاية الرئيس هو الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لانه يسعى لان يكون اعضاء الحكومة متساوين من حيث الكفاءة