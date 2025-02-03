مولوي بعد اجتماع بحث الأوضاع الأمنية: علينا التمييز بين الجريمة الأمنية المخطط لها والجريمة الجنائية العادية وعلينا أن نكثر من التواجد الأمني في المناطق للتخفيف من الجرائم الجنائية لكن لا يمكننا استباقها والأجهزة الأمنية تقوم بدورها

مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية إنّما سنكثّف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة

مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية إنّما سنكثّف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة

اوساط الرئيس المكلف للـLBCI: الامور تسير بخطى ايجابية والتواصل قائم مع كل الكتل بالطريقة نفسها لكن من يختار الاسماء في النهاية الرئيس هو الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لانه يسعى لان يكون اعضاء الحكومة متساوين من حيث الكفاءة