مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية إنّما سنكثّف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة

مولوي بعد اجتماع بحث الأوضاع الأمنية: علينا التمييز بين الجريمة الأمنية المخطط لها والجريمة الجنائية العادية وعلينا أن نكثر من التواجد الأمني في المناطق للتخفيف من الجرائم الجنائية لكن لا يمكننا استباقها والأجهزة الأمنية تقوم بدورها

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