وزارة الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 70 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية 2025

مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب يخطفون 5 مسؤولين في كينيا

مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب يخطفون 5 مسؤولين في كينيا

وزارة النفط العراقية تنفي صحة ما أثير عن شرائها نفطا خاما إيرانيا أو إعادة تصديره