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أ. ف. ب: القوات الروسية تقدمت 430 كلم مربع في أوكرانيا في كانون الثاني وتتجه نحو بوكروفسك

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2025-02-03 | 06:49
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أ. ف. ب: القوات الروسية تقدمت 430 كلم مربع في أوكرانيا في كانون الثاني وتتجه نحو بوكروفسك
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أ. ف. ب: القوات الروسية تقدمت 430 كلم مربع في أوكرانيا في كانون الثاني وتتجه نحو بوكروفسك

 
 
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