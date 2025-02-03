رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر للـ LBCI: نريد ان نشارك في المعارض الخارجية مثلنا مثل كل البلدان والدول الخارجية تأخذ استثماراتنا منا مع هجرة الادمغة وهناك صناعات غذائية انتقلت إما بالكامل إما جزئياً الى الخارج بسبب البيئة الجاذبة

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