واشنطن تجمّد الرسوم الجمركية مدة شهر مع المكسيك...والاخيرة تحاول تجنب تهريب المخدرات والفنتانيل

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الاثنين أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر أعلنها الرئيس دونالد ترامب السبت.



وقالت شينباوم على حسابها على منصة "اكس" بعد محادثات مع نظيرها الأميركي إن "الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن". كما أعلنت تعزيز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين "لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصا الفنتانيل".



بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّته "تروث سوشل" الاثنين "تعليق" فرض الرسوم الجمركية على المكسيك. وقال الرئيس الأميركي إنه أجرى "محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم"، وأوضح أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" مع المكسيك.