الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير كبيرة إستهدفت منازل في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وتردد الصدى في معظم مناطق الجنوب

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النائب مارك ضوّ للـLBCI: لا يُمكننا استعجال تشكيل الحكومة وتُصبح هذه الحكومة سببًا للمشاكل ومن المهم فكفكت كلّ ما يمكن ان يُعطّلها أي الثلث المعطّل والتعطيل الميثاقي وموضوع وزارة المال والوزارات الاساسية في هذه المرحلة