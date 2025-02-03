مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر التمويل المستقبلي للأونروا

رويترز عن مصدرين روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات

رويترز عن مصدرين روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات

الكرملين عن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا: نواصل الحوار مع سوريا حول كافة الأمور بما في ذلك هذا الموضوع