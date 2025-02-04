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o
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o
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o
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o
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القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
آخر الأخبار
2025-02-04 | 00:24
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القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
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