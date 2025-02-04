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الوكالة الوطنية: الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة
آخر الأخبار
2025-02-04 | 03:22
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الوكالة الوطنية: الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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