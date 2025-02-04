القيادة المركزية الأميركية: قوات الأمن العراقية تمكنت في 31 كانون الثاني وبدعم من القوات الأميركية بالقيادة من تنفيذ ضربات جوية دقيقة في كركوك أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الدولة الإسلامية

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