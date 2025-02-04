وزراء عرب يوجهون رسالة لواشنطن: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة

أعلن وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ان وزراء خارجية كل من السعودية والامارات والاردن وقطر وفلسطين ومصر بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مفادها الاستعداد للعمل مع واشنطن لتحقيق السلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.