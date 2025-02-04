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عراقجي: المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة ولبنان ان يُقضى عليها

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة الاخيرة وجنوب لبنان ان يقضى عليها . وقال عراقجي ان المقاومة موجودة في الميدان وستكون اقوى واكثر صلابة.

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