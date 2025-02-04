مستقبل اتفاق وقف الاعمال العدائية...ومباحثات نتنياهو في واشنطن

كركي: 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

كركي: 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

عراقجي: المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة ولبنان ان يُقضى عليها