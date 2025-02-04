مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: ترامب يرى قطاع غزة موقعًا للهدم ويعتقد أنه من غير الإنسانيّ إجبار الناس على العيش في أرض غير صالحة للسكن

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