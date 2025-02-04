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o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
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الصايغ للـLBCI: نحن مؤيدون ومسهّلون ومشاركون في الحكومة ولا نشعر أنّ الوقت جيّد للمحاصصة وتسجيل مكاسب
آخر الأخبار
2025-02-04 | 10:28
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الصايغ للـLBCI: نحن مؤيدون ومسهّلون ومشاركون في الحكومة ولا نشعر أنّ الوقت جيّد للمحاصصة وتسجيل مكاسب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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