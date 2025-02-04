باسيل في مؤتمر صحافيّ: أمام الحكومة تحديات بمعظمها سياسية كتطبيق القرار 1701 والتعاطي السياديّ مع النظام الجديد في سوريا لتأمين العودة للاجئين وغيرها من النقاط كما تسوية علاقات لبنان الدولية نحو اعتماد سياسة تحييد لبنان كما الاصلاح السياسيّ والاداريّ

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