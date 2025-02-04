وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: نتطلع الى استكمال تشكيل الحكومة بالقريب العاجل وزيارتنا اليوم هي زيارة دعم من دولة قطر التي تقف دائما الى جانب لبنان وشعبه وقدمت قطر دعمها للبنان في السنوات الماضية وهذا الدعم سيستمر

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