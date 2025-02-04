باسيل: لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن ولا نتمسك بأي شيء ولكن لا نقبل بأي شيء

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