مريض بحاجة إلى بلاكيت دم في مستشفى كليمنصو... على أن يكون المتبرع رجلًا يبلغ بين الـ18 و50 عامًا وبصحة جيّدة لا يتناول أيّ دواء

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك