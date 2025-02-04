الرئيس السوري: نؤكد على تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات و نثمن للرئيس أردوغان سعيه وحرصه على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا

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