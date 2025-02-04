رائد خوري للـLBCI: لا يجب أن يقبل اللبناني بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار والمطلوب من الحكومة اليوم وضع الرؤية والخطة الواضحة على غرار كل الدول وأن تضع الأطر اللازمة لتنفيذها

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