رائد خوري للـLBCI: أتمنى أن يكون الوزراء في الحكومة المقبلة من أصحاب الخبرات وعلينا أن نبحث على أشخاص تمكنوا من بناء مؤسسات من الصفر ونحن نحتاج لأشخاص لبناء البلد وليس لإدارته

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