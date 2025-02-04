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o
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o
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o
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خوري للـLBCI: جابر كفوء ولا أرى أي حزب قادرًا على العرقلة ازاء الضغط الدوليّ اليوم
آخر الأخبار
2025-02-04 | 15:06
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خوري للـLBCI: جابر كفوء ولا أرى أي حزب قادرًا على العرقلة ازاء الضغط الدوليّ اليوم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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