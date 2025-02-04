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نيويورك تايمز عن النائبة كلوديا تيني: نعمل على تأكيد حق إسرائيل في أراضيها من خلال تقديم مشروع القانون
آخر الأخبار
2025-02-04 | 18:04
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نيويورك تايمز عن النائبة كلوديا تيني: نعمل على تأكيد حق إسرائيل في أراضيها من خلال تقديم مشروع القانون
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