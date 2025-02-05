الخارجية الصينية تعليقًا على تصريح ترامب بشأن السيطرة على غزة: نعارض التهجير القسري لسكان القطاع

التالي

الخارجية الصينية: نأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار والحكم بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح من التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين